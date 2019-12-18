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Во Франции не могут справиться с воровством устриц

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Во Франции не могут справиться с воровством устриц

Устрицы — одно из главных блюд французского рождественского стола. Как пишет AFP, в этом году, несмотря на усиленный надзор полиции, во Франции вдвое выросло воровство дорогих моллюсков.

Как сообщает русская служба RFI, в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции, где производится треть всех французских устриц, в этом году были украдены 24,7 тонн устриц против 6,6 тонн в 2018 году.

«Это катастрофа, мы не понимаем, что происходит», — цитирует AFP слова Кристофа Лаферрьера, начальника морской бригады Приморской Шаранты, ответственной за надзор над прибрежной зоной.

По словам представителя сил правопорядка, если в предыдущие годы объем краж возрастал перед праздниками, то в этом году кражи происходили в январе и феврале, а также в июле и в августе.

Отметим, что несколько лет назад во Франции, чтобы отслеживать грабителей, была разработана специальная пластиковая устрица-шпионка Flex Spy.

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Внешне такие устрицы в точности напоминают настоящие. Их кладут рядом с обычными устрицами. В моллюски-шпионы вмонтирован чип, антенна, датчик ускорения, модулятор частот и зуммер, которые позволяют отслеживать подозрительные движения и передают сигнал на мобильный телефон или компьютер хозяина.

Однако, как рассказал AFP основатель компании Flex Spy, не все владельцы устричных хозяйств готовы платить абонентскую плату, которая составляет около 10 евро в месяц.

Франция, устрицы
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Среда, 18 декабря 2019
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