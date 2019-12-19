В Киева больше нет улиц Горького и Маршала Гречко

На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг депутаты поддержали ряд переименований столичных улиц.

«В частности переименовано: 1) улицу Ивана Шевцова а улицу Василия Макуха в Шевченковском районе; 2) улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе; 3) улицу Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе; 4) улицу Подвойского на улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе», — говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой горсовета в четверг.

Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название «Парк защитников Украины».

«Все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной громады в специальной рубрике Е-МІСТО», — подчеркивают в горосвете.