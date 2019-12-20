На новогодние праздники не стоит ждать сильного мороза и снега

В новогоднюю ночь не стоит ожидать снега и сильных морозов.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

«В ночь на 1 января 2020 года в Киеве ожидается −2-4 градуса и без осадков. Будет гололедица, поэтому лучше позаботиться о зимних подошвах для вашей новогодней обуви», — написала синоптик.

Она также опубликовала прогностическую диаграмму для Киева, из которой видно, что пока будет теплая погода, а снижение температуры воздуха начнется 28 декабря.

«Основные осадки предполагаются в ближайшие воскресенье, понедельник, вторник — дожди! Снежок потом вероятен, однако с 29 декабря», — предупредила Диденко и еще раз напомнила, что прогноз — предварительный и будет нуждаться в уточнении.