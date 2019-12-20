SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу из Киева в Попрад

Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет рейсы полетной программы 2019-2020 в Словакию.
Как сообщила пресс-служба SkyUp, рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря и будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в обе стороны с багажом составит от 3,4 тыс. грн.
Ранее SkyUp Airlines сообщила о запуске в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба — Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).
ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами «Скайап» являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.
В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.
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