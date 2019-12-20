Войти
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей
регулирование
Кабмин запретил игровые автоматы под видом лотерей
Путин заявил о поиске решения по газовому вопросу с Украиной
позиция
Путин заявил о поиске решения по газовому вопросу с Украиной

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

авиация
RSS

SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу из Киева в Попрад

1 105
SkyUp возобновляет зимнюю полетную программу из Киева в Попрад

Авиакомпания SkyUp Airlines возобновляет рейсы полетной программы 2019-2020 в Словакию.

Как сообщила пресс-служба SkyUp, рейсы Киев-Попрад-Киев стартовали 19 декабря и будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета в обе стороны с багажом составит от 3,4 тыс. грн.

Ранее SkyUp Airlines сообщила о запуске в рамках летней навигации в марте-июне 2020 года рейсов из Харькова в Батуми, Тбилиси (оба — Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль).

ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами «Скайап» являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.

В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов.

Словакия, авиарейсы, SkyUp
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
sdgfsd gsdgsdg
sdgfsd gsdgsdg 18 минут назад

Знакомый рассказал как подкачать свое тело и убрать лишний жир не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах, поверьте это самый инновационный способ. вот сами почитайте что можно сделать с собой за две недели ---- https://nnna.ru/menblog

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 декабря 2019
Четверг, 19 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что на самом деле препятствует инвестициям в украинскую экономику

Война. Каждому кто верит, что война мешает развитию инвестиций, то советую взглянуть на Израиль. Если же говорить про Украину, то возможно в какой-то степени можно понять инвесторов, которые не желают вкладывать деньги в Восточной Украине, но что им мешает инвестировать в Западную, которая находится за 1000 км от зоны боевых действий?
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Укрбуд»: Лох всегда платит дважды

Вместо того, чтобы взять под белы ручки Микитася, его пирамидальщиков и особенно славною парочку Столар/Кличко плюс всех прочих разрешителей, согласователей из городской администрации. Наложить кресты на имущества. Берётся большая мойка КГС и ещё раз прокатываются деньги лохов.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Приятные новости, которые настораживают

Первые два дня этой недели ознаменовались новостями, которые принято считать очень хорошими. В понедельник стало известно, что потребительская инфляция в ноябре составила лишь 0,1% (аномально низкий для этого месяца уровень), а за последние 12 месяцев она составила 5,1%. Во вторник еще более потрясающая новость - цены производителей промышленной продукции в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 3%, а за 11 месяцев текущего года упали на 4%.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016