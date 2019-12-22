В Париже из-за забастовки практически остановилось метро

Активисты профсоюзов управления парижского транспорта остановили в воскресенье работу 14 из 16 линий столичного метро в знак протеста против пенсионной реформы. Об этом сообщила радиостанция France Info.
Согласно ее данным, сейчас работают лишь две полностью автоматизированные линии. Парижская подземка, таким образом, оказалась почти полностью парализованной, причем в день массовых разъездов населения на рождественские каникулы. Все станции метро, расположенные у вокзалов, закрыты. Многие люди добираются до вокзалов пешком.
Движение подземной городской электрички RER на ряде направлений сильно нарушено, а одна линия полностью остановлена.
Ситуация с движением трамваев в столице нормализовалась, однако они проходят в основном на окраинах, а не в центре города. На линии вышли две трети автобусов. Пробки на дорогах парижского региона Иль-де-Франс составляют 130 км.
Между крупнейшими городами страны курсируют около половины высокоскоростных поездов TGV и не более 20-30% других экспрессов. Национальное управление железных дорог предупредило, что 23 декабря, в понедельник, их число существенно сократится.
Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин недовольства французов — решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов пообещали продолжить забастовку, несмотря на предстоящие праздники — Рождество и Новый год.
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