Путин завтра поедет открывать железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин 23 декабря примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
«В ходе поездки глава государства пообщается с рабочими-мостовиками, руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. А 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа.
Крымский мост соединяет Керченский полуостров (аннексированный Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край РФ). Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной магистралей. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже — осенью того же года.
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