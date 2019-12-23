В РФ заявили о завершении строительства Крымского моста

Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

«Строительство Крымского моста завершено. Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и, соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приёму первых поездов», — сообщил Турсунбеков.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займёт 33 часа.

Как известно, строительство «Крымского моста» велось с 2015 года. Украина не давала разрешения на это, поэтому строительство велось с нарушениями международного права.