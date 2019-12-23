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SkyUp запустит рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

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SkyUp запустит рейсы из Киева в Тирану и Лиссабон

Авиакомпания SkyUp Airlines весной 2020 года запускает рейсы из Киева в Тирану (Албания) и Лиссабон (Португалия).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, в частности полеты из Киева в Тирану стартуют с 30 мая 2020 года. Они будут осуществляться сначала по субботам, а с 8 июня — по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета в одну сторону без багажа — от 2,3 тыс. грн.

Полеты из Киева в Лиссабон стартуют с 29 марта 2020 года. Они будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону без багажа — от 2,8 тыс. грн.

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ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В целом авиакомпания осуществляет 47 маршрутов (32 регулярных и 15 чартерных). При этом процент регулярных рейсов составляет 61% от общего количества рейсов

Лиссабон, Тирана, SkyUp
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