Скульптуру «Родина мать» в Киеве спасает отсутствие денег

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет о наличии решения по демонтажу коммунистической символики со щита на памятнике «Родина мать» в Киеве, но отмечает высокую его стоимость.

«Относительно „Родины матери“. В Институте Патона позавчера мне сообщили, что у них есть решение как демонтировать (коммунистическую символику со щита — Ред.), но оно будет очень дорогим», — сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник, передает Интефакс-Украина.

Дробович добавил, что УИНП намерен обратиться в Министерство культуры, молодежи и спорта, чтобы предусмотреть в 2020 году финансирование на такие работы, но предварительно проведут общественные обсуждения, согласны ли граждане с большими расходами на такой проект. «Либо предложим придумать более грациозный проект решения данного вопроса», — добавил он.

Относительно памятника Щорсу Дробович отметил, что у Института есть решение по этому вопросу, и на данный момент идут переговоры по его реализации.

Касательно коммунистической символики на мосту имени Патона в Киеве, глава Института нацпямяти заявил, что дополнительно изучит данный вопрос, при этом подчеркнул, что такие элементы сооружения должны быть демонтированы.