Фирташ рассказал NYT о своей роли в скандале вокруг Байдена

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что не располагает информацией, дискредитирующей вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, и он не финансировал поиски такой информации в чьих-либо интересах. Об этом сообщает The New York Times, приводя слова Фирташа в рамках обширного редакционного материала о скандале вокруг Джо Байдена, а также деятельности Руди Джулиани по поиску компромата на оппонентов действующего президента США Дональда Трампа.

По информации NYT, адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани признал, что в свое время запрашивал у изначальной команды адвокатов Дмитрия Фирташа информацию, которая могла бы помочь главе Белого дома.

«Все, что он мог бы мне дать, у меня и так было на тот момент», — заявил Джулиани журналистам NYT в ответ на вопрос об информации, которую он мог получить от украинского бизнесмена.

Сам Дмитрий Фирташ не дал четкий ответ на вопрос The New York Times запрашивал ли кто-либо из команды Джулиани информацию касательно Байдена, но очень четко дал понять, что подобных сведений он никому не предоставлял. По словам Дмитрия Фирташа, если бы он сделал это, то помог бы Джулиани, но не решил бы своих юридических проблем.

«Я могу сказать вам только одну вещь, — заявил Фирташ американскому изданию — У меня нет никакой информации (по дискредитации Байдена, — ред.), я никогда не собирал такую информацию и никого не финансировал, кто собирал бы такую информацию. И это бы было большой ошибкой с моей стороны, если бы я решил быть вовлечённым в такую борьбу».

Фирташ также сказал, что не давал своего разрешения на публикацию аффидевита (письменных показаний под присягой) экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина и надеется, что его адвокаты также этого не делали.

Фирташ также объяснил происхождение документа, и заявил, что свидетельства Виктора Шокина были взяты исключительно в рамках его юридической защиты от экстрадиции в США австрийских судах.

«Он (Фирташ, — ред.) сказал, что сам аффидевит был подан в Австрийский суд под грифом конфиденциально, так как документ также содержал заявление бывшего генерального прокурора Украины, что Байден приложил усилия к тому, чтобы заблокировать возврат Дмитрия Фирташа в политическую жизнь Украины. По его мнению, это указывает на политическую природу дела против него», — цитирует Фирташа автор The New York Times.

Напомним, в конце сентября в США журналисты опубликовали показания экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина австрийскому суду по делу Дмитрия Фирташа, в которых Шокин утверждает, что экс-вице-президент США Джо Байден давил на Петра Порошенко с целью заблокировать возвращение Дмитрия Фирташа в Украину в 2015 году.

Ранее журналист американского издания The Hill Джон Соломон сообщил, что в 2017 году офис спецпрокурора при Министерстве юстиции США предложил Дмитрию Фирташу закрыть его американское дело, если он согласится дать показания на Дональда Трампа и членов его семьи в рамках расследования Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

Напомним, глава совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США, выданному в 2013 году. При прежней американской администрации украинского бизнесмена обвинили в желании с помощью подкупа повлиять на власти в Индии для получения разрешения на добычу титанового сырья для последующей продажи компании Boeing. Дмитрий Фирташ отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными. В 2015 году Земельный суд Вены принял решение в пользу Дмитрия Фирташа, признав запрос на его экстрадицию в США политически мотивированным.

В 2017 году апелляционная инстанция — Высший земельный суд Вены — принял решение о допустимости экстрадиции бизнесмена в США, а Верховный суд Австрии в июне 2019 года оставил это решение в силе.

Сейчас экстрадиция бизнесмена в США приостановлена из-за запроса защиты Дмитрия Фирташа о повторном рассмотрении дела в связи с новыми обстоятельствами в деле.