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Золото в 2019 году продемонстрировало рекордный рост

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Золото в 2019 году продемонстрировало рекордный рост

Мировые цены на золото в текущем году поднялись более чем на 15%, продемонстрировав сильнейший годовой рост за последние девять лет. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

К началу текущей недели стоимость унции золота превысила $1480, что на 15,4% выше по сравнению с уровнем конца 2018 года. Это крупнейший рост с 2010 года, когда подъем цен на драгметалл приближался к 30%.

«Главным фактором роста цен на золото в текущем году стало глобальное понижение процентных ставок на фоне усиления геополитических неопределенностей в Европе вокруг брекзита, а также торговой войны между США и Китаем», — отметил аналитик компании AXI Trader Стефен Иннес. По его словам, политическая неопределенность на фоне опасений глобальной рецессии вынудила многих инвесторов покупать золото.

По мнению ряда экспертов, такая тенденция продолжится и в следующем году. По прогнозам гонконгского специалиста по рынку золота Джаспера Ло, в 2020 году оно может подорожать от 15 до 20% и выйти на уровень $1774 за унцию. «Пока нет признаков того, что протесты в Гонконге скоро закончатся, и это будет рассматриваться инвесторами как одна из неопределенностей», — отметил он.

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По мнению основателя базирующейся в Гонконге трейдерской компании J.Rotbart & Co. Джошуа Ротбарта, цены на золото к концу будущего года составят от $1580 до $1620 за унцию.

Самая высокая цена на драгметалл была зафиксирована в сентябре 2011 года и достигала $1895 за унцию.

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