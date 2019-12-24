Чиновники больше не будут требовать квитанции с мокрыми печатями

Кабинет министров запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который снимает необходимость предоставлять бумажные квитанции об оплате госуслуг, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.
«Только что мы запустили сервис check.gov.ua — официально проголосовали на заседании Кабмина. Этот сервис сэкономит украинцам много времени. С его помощью можно проверять квитанции в электронной форме, а не требовать их „в бумаге“ с мокрой печатью», — написал Дубилет во вторник в Телеграм-канале.
Чтобы им воспользоваться, нужно ввести код квитанции.
«Пока что к сервису подключены два банка — ПриватБанк и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время», — отметил министр.
Правительство в течение месяца изменит должностные инструкции в точке предоставления госуслуг, добавил Дубилет.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016