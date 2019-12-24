Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран

Украина в этом году экспортировала елочные украшения в 27 стран мира — крупнейшими рынками сбыта являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его информации, за 10 месяцев 2019 года поставки украинских изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 млн долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 7,7%.
«Крупнейший импортер украинских елочных украшений — Нидерланды», — сообщил Качка на своей странице в Facebook. На Нидерланды приходится 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС. Заметим, Нидерланды были главным рынком для украинских игрушек и в прошлые годы.
«Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария», — добавил замминистра.
Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза ), США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза).
Новые рынки для украинских елочных украшений — Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, добавил Качка.
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