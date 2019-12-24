«Нафтогаз» и «Газпром» 26 декабря встретятся для окончательного согласования контрактов

НАК «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» 26 декабря встретятся для окончательного согласования договоров по транзиту газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Мы уже успели выполнить „домашнее задание“: подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды „Нафтогаза“ и „Газпрома“ встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», — написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.
«Еще раз подчеркну, что совместный вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины», — добавил топ-менеджер украинской компании.
Витренко также выразил надежду на то, что сторонам удастся согласовать условия договоров и завершить процесс уже в эту пятницу, 27 декабря, но в то же время добавил, что в случае необходимости работа будет продолжаться и в выходные.
Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год — 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. — по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
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