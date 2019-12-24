СМИ сообщают об отставке одного из судей Конституционного суда

Судья Конституционного Суда Николай Мельник подал в отставку.

Об этом Укринформу сообщил осведомленный источник в суде.

«Сегодня судьи Конституционного Суда на специальном пленарном заседании рассмотрели заявление Мельника об отставке и приняли его», — сказал собеседник.

Причины решения Мельника пока неизвестны.

Николай Мельник был назначен на должность судьи КСУ 13 марта 2014 года.