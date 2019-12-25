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На пачках украинских сигарет появятся «страшные картинки»

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На пачках украинских сигарет появятся «страшные картинки»

Кабинет министров одобрил законопроект, который значительно усилит борьбу с курением в Украине.

Проект закона называется «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно адаптации законодательства к требованиям Директивы 2014/40/ЕС Европейского Парламента (по охране здоровья населения от вредного воздействия табака)».

Ожидается, что новый закон значительно усилит борьбу с курением, заполнит пробелы в украинском законодательстве, установит требования к обращению электронных сигарет и новейших табачных изделий в Украине.

Во-первых, новый закон запретит вкусовые добавки в сигаретах, которые поощряют молодежь к курению.

Также вводятся новые правила маркировки — «страшные картинки». Графические предупреждения о вреде курения будут изменены на европейские и займут значительно большую часть упаковки сигарет — 65%. Более того, будет осуществляться постоянная ежегодная ротация медицинских графических предупреждений.

Реклама табачных изделий больше не будет использовать положительные ассоциации табака с бодростью, здоровьем, силой или молодостью. Под запретом реклама или намеки на меньшую вредность, иной вкус или добавки, уменьшающие негативное влияние на окружающую среду.

Проект закона также запрещает производство «крепких» сигарет.

Обновлена терминология для лучшего контроля. Расширяется перечень табачных изделий, что позволит контролировать их распространение, рекламу и упаковку. Среди перечня есть такие виды: жевательный, нюхательный, табак для самокруток, трубок, для кальяна и для перорального применения.

Кроме табачных изделий, вводится определение травяного изделия для курения. Это изделие на основе растений, трав или фруктов, не содержит табака, и его можно потреблять путем процесса сгорания.

Документ также предусматривает определение новых табачных изделий, например, т.н. табачных изделий для электрического нагрева. Впервые в Украине предлагается урегулировать понятие «электронная сигарета». Это позволит обязать производителей и продавцов никотиносодержащих продуктов соблюдать правила маркировки, рекламы и распространения.

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Согласно новому закону, компании-производители ежегодно будут подавать в Минздрав отчеты об их продукции: перечень ингредиентов, уровень выбросов смолы, никотина, монооксида углерода и другие выбросы в дыме сигарет.

Минздрав будет обязан обнародовать эту информацию для общественности.

курение, сигареты
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