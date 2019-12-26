В РФ придумали ответ на санкции против «Северного потока – 2»

В качестве ответа на санкции против газопровода «Северный поток-2» Россия может расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью агентству «Интерфакс».
«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — сказал он.
Рябков отметил, что те, кто занимаются продвижением решений администрации Дональда Трампа, направленных против России, и санкционных инициатив, не смогут въехать в Россию свободно, как любой американец.
Вместе с тем ранее Рябков заявил о том, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который, в частности, предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
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