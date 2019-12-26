Сети АЗС продолжают снижать цены на топливо

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 копеек за литр.
Об этом enkorr сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
Также 26 декабря на 90 коп/л все виды топлива подешевели на стациях Glusco.
Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.
На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.
По данным «А-95», с начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы «Приват» в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.
Напоминим, что президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями рынка призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.
В качестве одного из ценовых ориентиров от чиновников прозвучала цена 1,1 доллар/л (25,6 грн/л по текущему курсу), которая была на рынке в декабре прошлого года.
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