Гончарук пообещал в феврале самые низкие платежки

Украинцы получат немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги за январь 2020 года, чем за декабрь 2019 года, однако в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства, сообщает ЭП.
По его словам, размер платежки в январе вырос, в том числе, из-за того, что выросла цена на газ для населения.
«Сейчас по итогам января платежка по сравнению с декабрем будет немного выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла», — отметил Гончарук.
Однако в феврале, по его словам, платежка будет ниже.
«Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальна, в феврале она будет самой низкой за всю зиму», — сказал он.
«По итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой», — подчеркнул глава правительства.
Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе — за газ, и его транспортировку, при этом совокупная стоимость платежек была меньше, чем прошлогодняя.
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