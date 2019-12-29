Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными на Донбассе

Обмен пленными на Донбассе должен способствовать восстановлению доверия. Берлин и Париж приветствуют этот шаг, сообщила в воскресенье СМИ заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц.

«Канцлер Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон приветствуют сегодняшнее освобождение и обмен пленными на востоке Украины», — сообщила она.

«В преддверии празднования Нового года и православного Рождества сегодняшний обмен стал гуманитарным жестом, которого давно ждали. Он должен стать вкладом в восстановление доверия между двумя сторонами», — сообщила Фиц. По ее словам, обмен пленными должен сопровождаться перемирием.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас также приветствовал обмен пленными и заявил, что «настойчивая дипломатия приносит плоды». По его словам, Берлин и Париж продолжат работать над урегулированием конфликта.