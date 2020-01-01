Болгария начала получать газ по «Турецкому потоку»

С 1 января газ из России начал поступать в Болгарию с территории Турции, а не через Румынию, как ранее. По оценке Софии, выгода от смены пункта доставки топлива составит $46 млн.

Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток». Как говорится в сообщении газовой компании «Булгаргаз», 30 декабря она подписала соглашение с «Газпром экспорт» о новом пути поставки топлива.

С 1 января точкой доставки природного газа вместо пунктов «Исакча и «Негру-Водэ» в Румынии стала «Странджа 2», топливо поступает с территории Турции.

Компания оценила финансовую выгоду от смены пункта в 81 млн левов (около $46,5 млн). Эту сумму Болгария должна была платить за транзит газа через территорию Румынии.

«Булгаргаз» также ожидает дополнительную выгоду в размере 4,6 млн левов (около $2,6 млн) за счет более низких тарифов.

Компания также пообещала, что в первом квартале 2020 года цены на газ для болгарских потребителей снизятся. Снижение составит примерно 5% благодаря новому маршруту поставки топлива.

Глава «Булгаргаза» Николай Павлов ранее заявил, что причины переноса точки приема газа «чисто экономические». Болгарская сторона начала переговоры с «Газпром экспорт» об этом еще в июне 2019 года.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность газопровода — 930 км. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу. Церемония торжественного открытия газопровода пройдет в Стамбуле 8 января.