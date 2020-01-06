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Болгария получает российский газа через «Турецкий поток»

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Болгария получает российский газа через «Турецкий поток»

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года претерпели существенные изменения: поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции осуществляются через газопровод «Турецкий поток», который официально откроется только 8 января.

Как свидетельствуют данные информационной платформы ENTSOG, с начала года через новую точку приема-сдачи газа на границе Турции и Болгарии «Странджа 2/ Малкочлар» подается 20-25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — «Странджа/Малкочлар».

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Эту необычную схему подтвердил в беседе с Болгарским национальным радио генеральный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов: «Природный газ поступает из Турции — через „Турецкий поток“ поступает в компрессорную станцию „Странджа“ на болгарской территории и возвращается в Турцию». По его словам, соглашение о транзите с «Газпром экспортом» не было расторгнуто и будет действовать до 2030 года.

Поставки газа в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу (через Украину, Молдавию и Румынию) полностью прекращены, свидетельствуют данные «Булгартрансгаза». Тем не менее, заметил Малинов, система «Булгартрансгаза» готова принять газ с Транбалканского маршрута в случае необходимости.

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Болгарский газовый дистрибутор Bulgargaz сообщил, что Bulgargaz EAD и ООО «Газпром экспорт» в соответствии с подписанным за два дня до Нового года дополнительным соглашением с 1 января 2020 года сменили точку приема-сдачи газа с румынской границы (точки «Исакча» и «Негру-Вода») на пункт на турецкой границе (точка «Странджа 2/ Малкочлар»).

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От смены пункта доставки Bulgargaz ожидает сэкономить примерно 81 млн левов ($46 млн): 76 млн левов на транзите через Румынию, а еще 4,6 млн левов — на за счет меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии. Эту экономию потребители уже почувствуют в ценах на газ в I квартале 2020 года, обещает Bulgargaz. По оценке министерства энергетики страны, экономия для потребителей страны составит 5%.

Строительство двух ниток газопровода «Турецкий поток» через Черное море (по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая) завершилось в 2019 году. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая — для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

газ, Болгария, Турецкий поток
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