Премьер поблагодарил украинцев за доверие и правильный выбор

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством и отметил, что в 2019 году украинский народ сделал сложный, но очень правильный выбор.
Текст поздравления обнародован на Правительственном портале.
«В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны Президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась», — подчеркнул глава правительства.
По его словам, за последние четыре месяца удалось сделать очень много, но чиновники понимают, что этого недостаточно, чтобы граждане ощущали реальные изменения.
«В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы сделать нашу страну самой успешной страной в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране. Мы вам благодарны за доверие. С Новым годом и Рождеством Христовым!» — сказал Гончарук.
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