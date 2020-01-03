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Рост цен на нефть негативно влияет на украинскую экономику, - Милованов

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Рост цен на нефть негативно влияет на украинскую экономику, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов негативно оценивает влияние роста цен на нефть на украинскую экономику.

«В целом еще не понятно (как это отразится на экономике — ИФ). Рост цен на нефть негативно влияет на экономику Украины», — написал он в соцети Facebook.

Как сообщалось, мировые рынки бурно реагирует на новость о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада. На этой информации цены на нефть выросли до максимумов с сентября, их подъем в ходе торгов превышал 4% на этой информации. По данным Bloomberg, рост цен на нефть марки Brent составляет 3,6%.

нефть, цены, Тимофей Милованов
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