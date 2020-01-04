Brexit: Джонсон начнет торговые переговоры с фон дер Ляен

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет переговоры о торговле страны с ЕС после Brexit с новым президентом Европейской комиссии, когда она посетит Даунинг-стрит на следующей неделе.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр встретится с Урсулой фон дер Ляен в среду впервые после того, как она заняла эту должность, за три недели до выхода Британии из ЕС 31 января.
Фон дер Ляен предложила в прошлом месяце, чтобы Джонсон пересмотрел свой отказ от расширения 11-месячного срока для согласования договора о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit.
Во время переходного периода после Brexit Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и едином рынке блока, то есть продолжать торговать по правилам ЕС до конца 2020 года.
Джонсон исключил возможность сохранения этих условий в течение следующих двух лет. Он утверждает, что существует достаточно времени для согласования сделки с ЕС, касающейся вопросов, в частности торговли, внутренней безопасности, транспорта и обмена данными.
Британское соглашение о выходе позволяет до 1 июля договориться о расширении переходного периода. Если до конца 2020 года не будет заключена торговая сделка, и ее расширения не произойдет, Великобритания столкнется с большими проблемами в своей экономике, поскольку пошлины и ограничения количества немедленно будут применены к товарам, которые продаются на единый рынок.
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