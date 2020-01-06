Карпаты засыпало почти метровым слоем снега

Спасатели не зря предупреждают о высокой опасности схода лавин, так как согласно данным снеголавинных станций по состоянию на 8 утра 6 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 61 сантиметра.
Об этом сообщает отдел гидропрогнозов Украинского гидрометцентра об опасности схода снежных лавин в Карпатах на странице Facebook .
В частности, на Сл Пожижевская высота снежного покрова составляет 10-61 см.
«По данным снеголавинных станций по состоянию на 8:00 6 января 2020 года на Сл Пожижевская: температура воздуха: — 10,8 градусов, ветер: ветер, облачно, снег. Высота снежного покрова составляет 10-61 см, снег вьюжный, стабильный», — указано в сообщении.
При этом на Сл Плай температура воздуха достигает — 10,3 градусов, ветер северный, скорость 5-8 м/с.
«Есть облачность. Высота снежного покрова составляет 19-42 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен», — информирует Укргидрометцентр.
Кроме того, на снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха составляет — 11,7 градусов, а высота снежного покрова — 21 см.
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