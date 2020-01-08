В СНБО назвали число погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране

На борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа — также граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
Таким образом, в результате авиакатастрофы в Иране погибли 11 украинцев.
«По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании „Международные авиалинии Украины“, который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа — также граждане Украины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.
Также напомним, что по данным СНБО на борту самолета были 177 пассажиров.
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