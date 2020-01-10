Иран разрешил Boeing присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ

Иран разрешил авиакомпании Boeing приобщиться к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Тегеране. Об этом заявил представитель иранского Министерства иностранных дел Аббас Муссави, сообщает IRNA.
По словам Муссави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будут приобщено не только Украину, но и представителей американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.
Кроме того, в иранском МИД призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.
«Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следственному комитету в Иране», — подчеркнул Муссави.
Напомним, ряд американских СМИ, ссылаясь на собственные источники в Пентагоне и разведке, сообщили о том, что украинский самолет, потерпевший крушение в Тегеране, был сбит иранской ракетой. Источники Newsweek утверждают, что самолет авиакомпании МАУ был сбит ракетным комплексом Tор-M1, который изготавливают в России.
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