Офис Рябошапки просит отменить отсрочку выплаты 1,3 млрд грн Укрэксимбанку

Прокуратура просит суд отменить реструктуризацию кредита и остроку погашения долга «Украэксимбанку» на сумму 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Сообщается, что прокуратура подала иск против одной из компаний о признании недействительным убыточного для «Укрэксимбанка» договора на сумму более 1,3 млрд гривен.

В 2018 году банк и данная компания подписали кредитный договор, который предусматривал значительно отсроченный конечный срок погашения долга — до 25 декабря 2031, а также существенно сниженный размер процентов за пользование кредитом.

Отметим, САП и НАБУ расследуют злоупотребления должностных лиц «Укрэксимбанк», которые предоставили незаконные преимущества корпорации «Богдан».

Напомним, в ноябре 2019 года СБУ задерживала главу правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко по подозрению в создании преступной организации, присвоении имущества и отмывании денег.

В дальнейшем суд отпустил его под залог в 3 млн гривен. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.