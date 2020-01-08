Офис Рябошапки просит отменить отсрочку выплаты 1,3 млрд грн Укрэксимбанку

Прокуратура просит суд отменить реструктуризацию кредита и остроку погашения долга «Украэксимбанку» на сумму 1,3 млрд гривен. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Сообщается, что прокуратура подала иск против одной из компаний о признании недействительным убыточного для «Укрэксимбанка» договора на сумму более 1,3 млрд гривен.
В 2018 году банк и данная компания подписали кредитный договор, который предусматривал значительно отсроченный конечный срок погашения долга — до 25 декабря 2031, а также существенно сниженный размер процентов за пользование кредитом.
Отметим, САП и НАБУ расследуют злоупотребления должностных лиц «Укрэксимбанк», которые предоставили незаконные преимущества корпорации «Богдан».
Напомним, в ноябре 2019 года СБУ задерживала главу правления «Укрэксимбанка» Александра Гриценко по подозрению в создании преступной организации, присвоении имущества и отмывании денег.
В дальнейшем суд отпустил его под залог в 3 млн гривен. По данным следствия, злоупотребляя своим служебным положением, Гриценко вывел из-под ареста имущество одного из медиа-холдингов.
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