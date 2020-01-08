ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз

Беларусь и Европейский союз подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Об этом сообщает Белта.

Как сообщается, церемония подписания соглашения состоялась в Брюсселе.

От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость «шенгена» для белорусов снизится с 60 до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до десяти дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).