Рябошапка создал отдел по делам о небоевых потерях на Донбассе

Генпрокурор Руслан Рябошапка изменил структуру военной прокуратуры Объединенных сил, создав отдел процессуального руководства расследованием гибели военных не в боевой обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что новый отдел будет осуществлять надзор по расследованию безвозвратных потерь военнослужащих в небоевой обстановке на территории проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Кроме того, Офис генпрокурора инициировал создание при Национальной полиции Донецкой области отдельного следственного подразделения для расследования этих уголовных дел.