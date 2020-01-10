Зеленский просит мировое сообщество предоставить доказательства попадания ракеты в самолет МАУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский самолет в Иране не исключается, но пока не подтверждена, и призвал международных партнеров предоставить данные, которые имеются у них и касаются трагедии, в распоряжение комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодняшний день не подтверждена. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров — прежде всего правительства США, Канады и Великобритании — предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», — отметил Зеленский.

Он также проинформировал, что днем будет иметь беседу о ходе расследования с Государственным секретарем США Майком Помпео.

В то же время Президент подчеркнул, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» продолжает работу, украинские специалисты участвуют в этом процессе.

Глава государства рассчитывает, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования.

«Наша цель — установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», — подчеркнул Зеленский.