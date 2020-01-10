Учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020, - Смолий

Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью проекту «KRYM — критическое мышление».
По его словам, в Украине на сегодня есть все предпосылки, чтобы снижать учетную ставку более быстрыми темпами.
«Учетную ставку в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось в конце декабря 2019, — ред.)», — отметил Смолий.
Он также подчеркнул, что до этого НБУ планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021 года. В то же время нынешние макроэкономические предпосылки дают основания для более быстрого ее снижения.
Напомним, в декабре Национальный банк Украины принял решение резко снизить учетную ставку с 15,5% до 13,5% годовых.
Одной из причин резкого снижения учетной ставки было опасение чрезмерного усиления обменного курса. По данным НБУ, ключевым фактором изменений в инфляционной динамике (снижение годовой инфляции в ноябре до 5%) является укрепление обменного курса гривны за счет роста поступлений от экспорта и устойчивого притока иностранного капитала.
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