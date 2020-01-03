Авиакомпания Windrose с мая 2020г запускает рейсы из Киева в три города Италии

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) на период летней навигации 2020 года запускает рейсы из Киева в Бриндизи, Ламецию-Терме и Анкону (все — Италия).

Как сообщила пресс-служба компании, в частности, рейсы в Бриндизи будут выполняться с 30 мая по 3 октября 2020 года по субботам, рейсы в Ламецию-Терме — с 29 мая по 3 октября 2020 года по вторникам, пятницам и субботам, а рейсы в Анкону — с 6 июня по 19 сентября 2020 года по субботам.

Стоимость билетов составляет от 2,8 тыс. грн.

Как сообщалось, комиссия Государственной авиационной службы Украины решила аннулировать право авиакомпании «Роза Ветров» летать из Киева в Стамбул на регулярной основе три раза в неделю.

Ранее Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании «Роза Ветров» на выполнение чартерных рейсов из Киева в Одессу, Львов, Херсон, Харьков и Днепр трижды в неделю. Срок действия прав — до 28 марта 2020 года.

ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.