Финансовым директором «Нафтогаза» назначен экс-вице-президент Royal Dutch Shell

Финансовым директором группы «Нафтогаз» 8 января назначен Петрус Стефанус Ван Дрил, сообщила ее пресс-служба.

«Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политики, принципов и процедур группы „Нафтогаз“. Также в его обязанности будут входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций», — говорится в сообщении.

В «Нафтогазе» отмечают почти 30-летний опыт работы нового финдиректора на разных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности до прихода в НАК.

«На разных этапах своей карьеры работал в таких сферах, как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами. Свободно владеет голландским и английским и на хорошем уровне — немецким и французским языками», — резюмируют в «Нафтогазе».