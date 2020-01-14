Украина одолжила еще 6 млрд гривен под рекордно низкий процент

14 января, на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа Министерство финансов привлекло в бюджет 6 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Большинство гособлигаций в гривне (3,2 миллиарда) привлечено на 4 года, с средневзвешенным уровнем доходности 9,88%.
Кроме этого, Министерство финансов выпустили следующие облигации:
— на 2 года под 10,04% годовых (привлечено 1,6 миллиарда гривен)
— на 434 дней под 10,18% (привлечено 570 миллионов гривен)
— на 84 дня под 10,73% (привлечено 522 миллиона гривен)
Напоминим, что по итогам аукциона 24 декабря для финансирования государственного бюджета было привлечено 5,3 млрд грн.
Тогда же Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку доходности по 2-летним ОВГЗ в гривне до 11%, а в долларах США — до 3,86%.
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