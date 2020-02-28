Украинские госбумаги продолжают дешеветь

Обвал мировых рынков из-за быстрого распространения эпидемии коронавируса за пределы Китая в пятницу привел к дальнейшему удешевлению украинских госбумаг на международном рынке: ВВП-варранты подешевели на 2,8% — до 99,1% от номинала, а доходность по евробондам выросла еще на 0,2-0,3 процентных пункта (п.п.). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В результате к 18:00 по кв евробонды с погашением в 2021 году котировались по ставке под 4%, в 2023 году — около 5%, в 2026 году — под 6%, а самые длинные, с погашением в 2032 году, — по 6,5%.

В целом с текущей начала недели ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5%, а доходность по евробондам выросла в среднем на 1 п.п.