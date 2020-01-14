ЕС, США и Япония выступили за реформу ВТО

Евросоюз, Соединенные Штаты и Япония по итогам переговоров в Вашингтоне подписали совместное заявление, в котором согласились с необходимостью расширить перечень промышленных субсидий, которые должны строго запрещаться правилами ВТО, а также высказались за реформу всей Всемирной торговой организации.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Европейской комиссии, передает Укринформ.

«Во время встречи в Вашингтоне ЕС, США и Япония согласились, что текущий перечень субсидий, запрещенных в соответствии с правилами ВТО, является несоответствующим для преодоления рыночных и торговых последствий применения субсидий, которые существуют в определенных юрисдикциях. Они согласились, что новые разновидности субсидий, которые должны быть безусловно запрещены, должны быть добавлены к Соглашению ВТО относительно субсидий и компенсационных мер», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия подчеркивает, что проведение структурных реформ в ВТО и уточнение правил мировой торговли — ключевой приоритет Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

«Это совместное заявление является важным шагом к решению некоторых фундаментальных проблем, которые подрывают глобальную торговлю. ЕС постоянно подчеркивал, что многосторонние переговоры могут быть эффективными в решении этих проблем. Я приветствую тот факт, что США и Япония разделяют такую позицию. Это заявление является также символом конструктивного стратегического сотрудничества между главными игроками в системе международной торговли», — отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган.

Как говорится в сообщении, стороны, подписавшие документ, подтвердили важность трансфера технологий для динамичного развития мировой торговли и инвестиций. При этом они высказались за введение как можно более жестких правил для предотвращения принудительной передачи технологий в третьих странах.

Еврокомиссия отмечает, что это совместное заявление ЕС, США и Японии является важным шагом к решению определенных ключевых вопросов накануне министерской конференции ВТО, которая должна состояться в городе Нур-Султан в июне 2020 года.

Эти переговоры, которые завершились согласием сторон вокруг ключевых направлений реформирования ВТО, состоялись после жесткого противостояния между США и Евросоюзом в рамках компетенции ВТО вокруг дела о масштабных субсидиях, соответственно, в интересах компаний Boeing и Airbus. В ходе этого спора стороны получили право налагать экономические санкции друг на друга и оказались, практически, на грани торговой войны. Следствием этого противостояния стало прекращение функционирования апелляционного органа ВТО, который долгое время был арбитром в разрешении споров в системе международной торговли.