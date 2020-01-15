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Казахстан ответил на просьбу Беларуси поставить нефть взамен российской

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Казахстан ответил на просьбу Беларуси поставить нефть взамен российской

Казахстан получил от Беларуси запрос на поставку нефти и рассмотрит это предложение, заявил на заседании парламента министр энергетики Нурлан Ногаев, передает «Интерфакс-Казахстан». По словам министра, сделка состоится, если она будет выгодна для казахской стороны.

«Мы организуем встречу с ресурсодержателями, если кто-либо из нефтяных компаний изъявит желание при экономически выгодной цене или при условиях, которые их удовлетворяют», — указал он.

Как отметил глава Минэнерго, визит белорусской делегации в страну для обсуждения этого вопроса ожидается до 20 января.

Напомним, что в начале года истек контракт на поставку нефти между Россией и Беларусью. Стороны не смогли заключить новый договор, в том числе из-за споров о ценах на сырье. 3 января поставки российской нефти были приостановлены, но на следующий день Минск объявил об их возобновлении. Концерн «Белнефтехим» пояснил, что договорился с Москвой о прокачке первой партии нефти, закупаемой по цене без премии.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, объясняя сложности переговоров о новом контракте, заявил, что Россия хочет поставлять нефть по завышенной цене. Он поручил белорусскому правительству начать импорт от альтернативных поставщиков.

15 января вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что правительство разослало предложения о покупке нефти Казахстану, Украине, Азербайджану, Польше и странам Балтии.

нефть, Казахстан, Беларусь
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