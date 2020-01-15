Украина заняла 68-е место в рейтинге лучших стран мира

Украина по итогам 2019 года опустилась на 3 позиции заняла 68-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в среду.

В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место, как и по итогам 2018 года, заняла Швейцария, на второе место поднялась Канада, замыкает тройку лидеров Япония, опустившаяся на одну строчку ниже по сравнению с предыдущим рейтингом. В пятерку также вошли Германия и Австралия. В конце списка - Оман, Сербия и Ливан.

Россия в рейтинге поднялась на одну позицию и заняла 23-е место, США оказались на седьмом. В перечень также попали Эстония (55-е место), Литва (59-е место), Латвия (62-е место), Казахстан (66-е место), Беларусь (70-е место).

При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.

По каждой из них US News & World Report представил отдельные рейтинги, положение страны в которых и повлияло на то, какую строчку государство занимает в общем списке. Так, по мнению составителей рейтинга, Украина борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, участие в котором приняли около 21 тыс. человек из 36 стран мира. В число респондентов входили как представители бизнеса, так и обычные граждане.