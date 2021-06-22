В столичной ГНС разоблачили схему по уклонению от уплаты налогов на 2,5 млрд грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Киева разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы, которые помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд грн, сообщает пресс-служба ГБР.

«Во время досудебного следствия сотрудники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции. Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, в обмен на что они за неправомерное вознаграждение не „замечали“ грубых нарушений налогового законодательства», — говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Отмечается, что противоправная схема действовала с середины прошлого года и позволила злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд грн.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях ГНС в Киеве, во время которых изъяли вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

«Уголовное производство начато по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Досудебное расследование продолжается», — подчеркивают правоохранители.