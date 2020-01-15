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В Украине появится свой аналог электронного гражданства

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В Украине появится свой аналог электронного гражданства

Команда Министерства цифровой трансформации работает над запуском электронного резидентства в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

«Э-Резидент — особый статус иностранного гражданина в Украине, который открывает ему доступ к информационно-консультационным сервисам, упрощает процедуру получения административных услуг и заключения гражданско-правовых сделок, а также предоставляет ему возможность дистанционно основывать и вести бизнес в Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве провели глубокий анализ условий ведения бизнеса в других странах мира, чтобы понять, для кого Украина может стать привлекательным бизнес-маршрутом в онлайне.

Предварительно первичной целевой аудиторией украинского е-резидентства определили пять стран, которые являются основными поставщиками IT-услуг на аутсорс: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины.

Подчеркивается, что Украина может предложить е-резидентам:

  • привлекательные налоги и избежание двойного налогообложения;
  • отсутствие бюрократических проволочек;
  • простую и удобную платформу для ведения бизнеса с доступом ко всем необходимым услугам и возможностью осуществления сделок онлайн с применением безопасного ключа электронной подписи, сертифицированного в Украине;
  • персональную консультационную поддержку;
  • англоязычный сервис поддержки.

Предполагается, что Украина сможет получить от новой функции наполнение госбюджета за счет налогообложения электронных резидентов и оплаты услуги по предоставлению статуса е-резидентства. Также это возможность улучшить национальный имидж на международном рынке IT.

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«Команда Минцифры уже создала четкую концепцию проекта, однако впереди немало работы. Ждем принятия правительством постановления „О проведении эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства“ и двигаемся дальше», — говорится в сообщении.

Минцифры, электронное резидентство
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