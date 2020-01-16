Рада попытается еще раз принять законопроект о легализации игорного бизнеса

Народные депутаты в четверг рассмотрят в первом чтении законопроект об организации и проведению азартных игр.

Об этом говорится в повестке дня, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В первом чтении планируется рассмотрение четырех законопроектов «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (№ 2285-д, 2285-8, 2285-9, 2285-10). 19 декабря народным депутатам не хватило голосов, чтобы принять законопроект в первом чтении. Парламентарии тогда приняли решение отправить законопроект на доработку в комитет.

Кроме того, планируется включение в повестку дня и принятие решения по законопроекту № 2691 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады относительно усовершенствования законодательной процедуры.

Во втором чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект № 0901 «О среднем образовании», а также законопроекты № 1209-1 и 1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

Повестка дня также предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов № 2492 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы законодательного процесса», № 0863 об усилении защиты лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при осуществлении градостроительной деятельности и № 0930 по обеспечению бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц.

Также планируется включить в повестку дня и принять решение по президентскому законопроекту № 2590 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства».

В первом чтении депутаты должны рассмотреть два президентских законопроекта — № 2412 «О разведке» и № 2414 «О внесении изменений в Закон Украины „О Службе внешней разведки“ о деятельности Службы внешней разведки Украины».

Согласно повестке дня, депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроекты № 1111 «О финансовом лизинге», № 2166 «О внесении изменений в Закон Украины „О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование“ (относительно устранения дискриминации по кругу плательщиков)», № 1109 о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие закона «О потребительском кредитовании».