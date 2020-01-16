Минфин собирает рабочую группу по налоговой реформе

Министр финансов Оксана Маркарова анонсировала старт на этой неделе рабочей группы по наработке налоговой реформы.

«Мы с этой недели начинаем формирование, и на следующей неделе будет первое заседание рабочей группы по наработке налоговой реформы», — сказала Маркарова, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Рабгруппа начнет работу с диагностики налоговой системы, добавила министр.

«Мы не делали такой комплексной диагностики с 2015 года, она покажет, где мы находимся в сравнении с другими странами, с которыми конкурируем за инвестиции, рабочую силу, за рынки. И мы вместе с бизнес-ассоциациями выйдем с предложениями налоговой реформы к бизнесу», — отметила она.