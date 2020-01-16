Депутаты отменили «соевые» правки

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, чем отменила в том числе так называемые «соевые правки».
За отмену соево-рапсовых правок, отменяющих возмещения НДС украинским экспортерам, проголосовали 283 нарлепа, против — 37, воздержались — 33, не голосовали — 39, передает Экономическая правда.
До рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты внесли в него правки об отмене «соевых правок»: глава налогового комитета Данил Гетманцев — правку № 2123, Алексей Тарасов, Николай Сольский и еще 18 нардепов — правку № 2124. Они идентичны и были учтены.
Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.
Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016