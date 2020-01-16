Депутаты отменили «соевые» правки

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 1210, чем отменила в том числе так называемые «соевые правки».

За отмену соево-рапсовых правок, отменяющих возмещения НДС украинским экспортерам, проголосовали 283 нарлепа, против — 37, воздержались — 33, не голосовали — 39, передает Экономическая правда.

До рассмотрения законопроекта во втором чтении депутаты внесли в него правки об отмене «соевых правок»: глава налогового комитета Данил Гетманцев — правку № 2123, Алексей Тарасов, Николай Сольский и еще 18 нардепов — правку № 2124. Они идентичны и были учтены.

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла так называемые «соево-рапсовые правки», которыми отменила возмещение НДС на сою и семян рапса с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года.

Украинский малый и средний аграрный бизнес теряет более 10 долларов на каждой тоне реализованной сои в результате «соевых правок».