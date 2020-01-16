Зеленский встретится с Дудой в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Польши Анджеем Дудой накануне торжеств в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим 27 января, сообщает "Польское радио".

Информацию о запланированной встрече, а также о встречах Дуды с президентом Израиля Реувеном Ривлином и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером подтвердила канцелярия президента Польши.

На торжества приглашены также королевские пары из Нидерландов и Испании и премьер-министр Франции. Президент России Владимир Путин не был приглашен на церемонию, страну на мероприятии представит посол в Варшаве.

Также на торжестве ожидается присутствие бывших заключенных концентрационного лагеря, по предварительной информации – около 200 человек.