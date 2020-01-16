Иранцы забирали «на память» вещи с места катастрофы украинского самолета

Украинская группа, прибывшая на место катастрофы самолета МАУ возле Тегерана, только 10 января получила доступ к обломкам самолета и обнаружила признаки поражений ракетой или взрывным устройством.

Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, видеокомментарий которого опубликован на сайте КНИИСЭ.

Предоставили (украинской группе — ред.) возможность посмотреть на остатки самолета, сказали, что они лежат в ангаре. Ангар оказался, когда мы туда приехали в конце дня, это просто куча бульдозером сгребенных обломков самолета, на которых ничего не было видно, ничего не понятно, но они (иранцы — ред.) работают только до четырех часов по местному времени, поэтому мы были ограничены временем«, — сообщил Рувин о работе украинской группы в первый день по прибытию в Иран, 9 января.

По его словам, на следующий день эксперты имели возможность обойти всю территорию от места, где самолет начал падать, к месту, где собирались основные обломки Боинга.

«На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа — иранцев, которые собирали останки, вещи, обломки — кто сдавал в металлолом, кто себе на память брал», — отметил он.

Затем, по его словам, эксперты начали работать над реконструкцией самолета.

«Когда мы все разложили, мы увидели: нижняя часть самолета вообще отсутствует, также отсутствует кабина. Кабину нам потом довезли, кусочек передней части ... еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли», — подчеркнул Рувин.

Он добавил, что впоследствии были найдены обломки четырех кресел.

«И на месте, где уже складывали обломки, нами было найдено несколько планшетов, остатков мобильных телефонов, сумки с документами, карточками. В них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Затем уже при осмотре каждой детали самолета нами были определены и выявлены места, куда попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства», — отметил директор КНИИСЭ.

Он рассказал, что эксперты разложили все элементы таким образом, как они были на самолете.

«Нам тогда стало понятно, что произошло, как случилось, каким образом. Это было 10 числа, уже была ночь .... и мы при свете уже прожекторов нашли места где мы увидели действие поражающих элементов, ракеты. Представители иранских властей увидели, приехали очень много машин с представителями, посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали завтра будем разбирать», — рассказал Рувин хронологию выявления признаков уничтожения украинского самолета.

Он подчеркнул, что 11 января утром была достигнута договоренность, что украинцев пропустят к обломкам самолета в 9:00, но пройти удалось около 11:00, на месте представителей иранских не было, а иранские власти официально объявили, что самолет был сбит ракетой.

Напомним, что утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет «Международных авиалиний Украины». На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета. Но 11 января Иран заявил, что украинский авиалайнер был случайно сбит военными.