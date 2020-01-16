Первый министр написал заявление об отставке

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении — документ уже находится в Кабинете министров.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа» и Кабинете министров.

Ее отставку объясняют тем, что министр «не справлялась и не делегировала полномочия».

Якобы в пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.

Должность министра развития общин и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю.

По данным СМИ, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.