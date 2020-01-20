Нацбанк с начала года уже выкупил на межбанке $298 миллионов

Национальный банк Украины с начала января 2020 года приобрел на межбанковском валютном рынке 298 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что с 2 по 3 января 2020 года Нацбанк купил 50 млн долларов США. С 8 по 11 января регулятор приобрел 148 млн долларов США, однако и продал валюты на 30 млн долларов США. С 13 по 17 января НБУ купил 100 млн долларов США.

Напомним, что чистая покупка валюты Национальным банком Украины в 2019 году составила 7,9 млрд долл. США. Это самый высокий показатель за последние 14 лет и второй в целом в истории независимой Украины. Согласно результатам валютных интервенций НБУ в 2019 году, покупка валюты Национальным банком составила 8462,6 млн долл. США, а продажа — 529,225 млн долл. США.