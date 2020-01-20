Войти
Зеленский готов пожертвовать рейтингом ради изменения страны
позиция
Зеленский готов пожертвовать рейтингом ради изменения страны
Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе
мирный процесс
Украина официально попросила ОБСЕ продлить деятельность СММ на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Более 130 предприятий по всей стране пересчитали плату за тепло и горячую воду

139
Более 130 предприятий по всей стране пересчитали плату за тепло и горячую воду

Перерасчет начислений за тепловую энергию и горячее теплоснабжение в виде снижения сумм в платежках до 30%, осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго (ТКЭ) в 124 городах Украины, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник.

Так, сумма перерасчетов для однокомнатных квартир составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской, для двухкомнатных — от 110 грн в Черниговской до 435 в Днепропетровской, для трехкомнатных квартир — от 140 грн в Днепропетровской области до 536 грн в Ривненской области.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года премьер-министр Гончарук сообщил, что платежи за тепловую энергию и горячее водоснабжение за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн. Тогда правительство приняло постановление (№ 1082), которым предоставило теплоснабжающим организациям право изменять размер начислений за оказанные ими услуги в случае изменения цены на газ.

Читайте также: Наследство Каддафи: как мир пробует помирить Ливию

Позже, 17 января 2020 года, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ряду предприятий ТКЭ и органам местного самоуправления пересмотреть размер начислений в связи с изменением в течение отопительного сезона 2019/2020 цены на газ. Комитет акцентировал внимание на том, что часть теплоснабжающих организаций уже работает над корректировкой сумм в платежках, однако соответствующие меры принимают не все предприятия ТКЭ.

тарифы, ТКЭ, тепло
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 20 января 2020
Воскресенье, 19 января 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

В каких условиях будет развиваться экономика Украины в 2020 году

В 2019 год мир входил с большими опасениями относительно наступления глобального экономического кризиса. Эти ожидания не оправдались. Но многими экспертами они перенесены на 2020 год. Лично я торможение международной экономики вынес бы за пределы нового года. Объясню почему.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Украина – «черный лебедь» мировой политики

Миру не обойтись без Украины- все «хорошее или плохое», что случается с клубом больших, сильных государств - от США до Германии и России косвенно или прямо связано с Украиной. Украина - это такой себе блуждающий, геополитический «черный лебедь», который может вмешаться в любую международную ситуацию и способен породить непредсказуемые последствия для себя и мира. Это независимо от того, кто президент Украины - Ющенко, Порошенко, Зеленский.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Чем закончится история с ОВГЗ

Ситуация с бюджетом и внешними долгами понятна. Её надо разруливать. Но нам, людям, занятым в экономике, инвестирующим в нее большие деньги, важно понимание правил игры. И еще уверенность, что Нацбанк, Минфин, Минэкономики, как экономические стейкхолдеры, это одна команда. Которая собираясь вместе попить чаю, верно и всесторонне оценивают ситуацию и буквально просчитывают последствия принимаемых ими решений.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016