Более 130 предприятий по всей стране пересчитали плату за тепло и горячую воду

Перерасчет начислений за тепловую энергию и горячее теплоснабжение в виде снижения сумм в платежках до 30%, осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго (ТКЭ) в 124 городах Украины, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник.

Так, сумма перерасчетов для однокомнатных квартир составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской, для двухкомнатных — от 110 грн в Черниговской до 435 в Днепропетровской, для трехкомнатных квартир — от 140 грн в Днепропетровской области до 536 грн в Ривненской области.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года премьер-министр Гончарук сообщил, что платежи за тепловую энергию и горячее водоснабжение за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн. Тогда правительство приняло постановление (№ 1082), которым предоставило теплоснабжающим организациям право изменять размер начислений за оказанные ими услуги в случае изменения цены на газ.

Позже, 17 января 2020 года, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ряду предприятий ТКЭ и органам местного самоуправления пересмотреть размер начислений в связи с изменением в течение отопительного сезона 2019/2020 цены на газ. Комитет акцентировал внимание на том, что часть теплоснабжающих организаций уже работает над корректировкой сумм в платежках, однако соответствующие меры принимают не все предприятия ТКЭ.