Более 130 предприятий по всей стране пересчитали плату за тепло и горячую воду

Перерасчет начислений за тепловую энергию и горячее теплоснабжение в виде снижения сумм в платежках до 30%, осуществило 131 предприятие теплокоммунэнерго (ТКЭ) в 124 городах Украины, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в понедельник.
Так, сумма перерасчетов для однокомнатных квартир составляет от 80 грн в Киевской области до 292 грн во Львовской, для двухкомнатных — от 110 грн в Черниговской до 435 в Днепропетровской, для трехкомнатных квартир — от 140 грн в Днепропетровской области до 536 грн в Ривненской области.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года премьер-министр Гончарук сообщил, что платежи за тепловую энергию и горячее водоснабжение за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн. Тогда правительство приняло постановление (№ 1082), которым предоставило теплоснабжающим организациям право изменять размер начислений за оказанные ими услуги в случае изменения цены на газ.
Позже, 17 января 2020 года, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ряду предприятий ТКЭ и органам местного самоуправления пересмотреть размер начислений в связи с изменением в течение отопительного сезона 2019/2020 цены на газ. Комитет акцентировал внимание на том, что часть теплоснабжающих организаций уже работает над корректировкой сумм в платежках, однако соответствующие меры принимают не все предприятия ТКЭ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016